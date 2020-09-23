Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 envanterde

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, savunma sanayinin Türk askerine sahada fark oluşturacak ürünleri sunmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.