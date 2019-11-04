'Taşınmaz satışlarına beyan affı getirilsin'

Gayrimenkul sektöründe yakın dönemde birçok düzenlemenin meclisten geçmesi bekleniyor. Taşınmaz satışlarında gerçek değerden, emlak vergisindeki lüks konut düzenlemelerine kadar birçok değişiklik sektörü etkileyecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yapılan düzenlemeye göre yeni yıldan itibaren bazı il ve ilçelerde taşınmaz satışında satıcıdan, ekspertiz raporu talep edilmesi planlanıyor. Zamanla da değer haritası çıkartılması düşünülüyor. Bunun yerine düzenleme tarihi itibarı ile ilk satışlara beyan affı getirilsin. Yani gerçek değer beyanı satıcıdan talep edilsin ve bir defaya mahsus beyanname affı verilsin. Çünkü düşük beyanın asıl nedeni değer artış kazancı vergisidir” dedi.

“Değerleme raporu olmadan iskan verilmesin”

Özelmacıklı “Ayrıca yeni inşaa edilen binalar için, müteahhitlere iskan almadan önce binası için yaptırdığı değerleme raporunu, belediyeye sunmasına ilişkin bir düzenleme yapılsın. Emlak vergilerinde bu değer baz alınsın ve rayiç değer belgelerine bu bedel yansısın. Bu şekilde çok daha etkili bir değer takibi yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“İkinci eve vergi kiraları yükseltir”

TÜİK verilerine göre ülkemizde yaşayan nüfusun ancak yüzde 59'unun kendilerine ait bir konutta oturduğunu belirten Özelmacıklı “Zaten konutlarda kira geri dönüş oranlarımız 20 yılın üzerinde. Eğer bir de yatırım ve gelir amacı ile gayrimenkul almak isteyenleri konut yatırımlarından uzaklaştırırsak, bu yeni konut üretimini azaltacağı gibi kira bedellerini de yükseltecektir” diye konuştu.

“Emlak işletmelerinin rolü unutulmamalı”

Emlak işletmeleri olarak değer tespiti olarak birçok karar destek sistemleri kullandıklarını belirten Özelmacıklı “Gayrimenkul piyasasında piyasada satılan son değerleri ve o bölge rayiçlerini en iyi emlak danışmanları bilir. Bu düzenlemeler yapılırken emlak işletmesi üzerinden satış yapanlar için değerleme raporu talep edilmeyebilir. Emlak işletmelerine bu konularda yükümlülükler ve sorumluluklar getirilebilir. Örneğin alım - satım protokollerimiz beyan kabul edilebilir” şeklinde konuştu.