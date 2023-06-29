Taşkınlar sonrası tatil bölgesinde yoğun çalışma

Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için ilçeye akın edenler, sağanak yağış sebebi ile su taşkınları ile güne başladı. Çuhallı çarşısı sular altında kaldı. Bazı yollar taşkınlar sebebi ile trafiğe kapandı. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskını olan bölgelerde Akçakoca Belediyesi ekiplerince bölgede hummalı çalışma başlatıldı. İlçe Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çuhallı çarşısına giderek suların çekilmesi için çalışma başlattı. Bir yandan etkili olan sağanak yağış ile birlikte çalışmaları takip eden Başkan Yanmaz, ilçenin dört bir yanında sağanak ile mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.

Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü

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