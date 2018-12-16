Taşköprü'de silahla yaralanma: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesinde bulunan Emerce Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşında E.Ş.'ye nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti. Vücudunun muhtelif yerlerine 12 adet saçma kurşunu isabet eden E.Ş. isimli genç, silah seslerini duyan vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.