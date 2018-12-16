İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşköprü'de silahla yaralanma: 1 yaralı

Taşköprü'de silahla yaralanma: 1 yaralı
Taşköprü'de silahla yaralanma: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 17 yaşındaki bir gence nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti. Vücudunun muhtelif yerlerine kurşun isabet eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesinde bulunan Emerce Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşında E.Ş.'ye nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti. Vücudunun muhtelif yerlerine 12 adet saçma kurşunu isabet eden E.Ş. isimli genç, silah seslerini duyan vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.