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Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı

Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı
Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı

Adana’da bir marketin camını taşla kırıp 5 bin lira değerinde ürün çalan hırsız yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Eylül'de saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir zincir marketin şubesine gelen hırsız, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Reyonlarda bir süre dolaşan hırsız, kasaları da kontrol etti ancak para bulamadı.

Yaklaşık 5 bin lira değerinde gıda, temizlik ve giyim ürünü çalan hırsız, marketten çıkıp uzaklaştı. Bu anlar marketin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Marketin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, marketin camlarının kırıldığını, bir kişinin de kaçtığını fark etti.

Polis kaçan şahsı yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan Mehmet Emin G. (26) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin G., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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