Tasmasız köpek çocuğa ve kadına böyle saldırdı

Olay 1 Ekim 2021 tarihinde Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 12.45 sıralarına okul çıkışı evine doğru yürüyen 5 yaşındaki R.Z.'ye tasmasız bir köpek saldırdı. Bu esnada yoldan geçen başka bir kadın köpeğin üzerine atlayarak küçük kızı korudu. Köpek o kadına doğru da hamle yaparak saldırdı. Olay sonrası köpeğin sahibi olduğu öğrenilen S.T. ise köpeği olay yerinden hızlıca götürdü. Anne D.Z. ise polis merkezine giderek köpeğin sahibi S.T.'den şikayetçi oldu.

Köpeğin sahibi: "Köpek oyun oynamak için çocuğun üzerine gitti"

Köpeğin sahibi S.T.'nin ilk ifadesinde, köpeğin oyun oynamak için çocuğun üzerine gittiğini söylediği, sağlık karnesi ve aşılarının tam olduğunu ve çocuğa zarar vermediğini söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay anını görüntüleyen bir apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklu kalabalık grubun yürüdüğü esnada bir köpeğin geldiği, çocuğa doğru saldırdığı, köpeğin saldırdığını gören yoldan geçen diğer vatandaşların koşarak yardıma gitmesi ve çocuğu kurtarmaya çalıştığı, bu esnada köpeğin yardıma koşan kadına da saldırdığı anlar yer aldı.

Ali İhsan Çiftçi

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