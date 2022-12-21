Taşova Belediye Başkanı Öztürk: 'Fabrika yangını kontrol altına alındı'

Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangına müdahale için çevre ilçelerden de ekiplerin geldiğini belirten Başkan Öztürk, “Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Sebebini henüz bilmiyoruz. Ama can kaybının olmaması bizim açımızdan sevindirici durum” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürdürdüğü kontrplak fabrikasında büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Serdoğan Sıvacı

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