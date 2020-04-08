Taşradan İstanbul'a doktor takviyesi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da, yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün, Atatürk Havalimanı ve Sancaepe'de iki salgın hastanesinin kurulacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı da İstanbul'a ihtiyaç halinde sağlık personeli takviyesi yapmayı planlıyor.

Bakanlık, daha önce merkez ve taşra teşkilatlarda görev yapan sağlık personelinin 3 ay boyunca eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumu ve sağlık mazeretine dayalı atama işlemlerinin yapılamayacağını duyurmuştu. Ancak, önceki gün 81 ile İstanbul için özel düzenlemelerin yer aldığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı bir genelge gönderildi. Genelgede, daha önce alınan kararlar hatırlatılırken; son süreçte kamu sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin yürütülmesi ve salgının yayılımının önlenmesi için İstanbul'da özel tedbirlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Alınan kararlar ise şöyle:

GÖREVE HEMEN BAŞLAYACAKLAR

∂ Merkez ve taşrada vazife yapan doktorların talepleri doğrultusunda İstanbul'a atamaları yapılacak ve hemen göreve başlamaları sağlanacak. Ayrıca İstanbul'da görevli aday doktorların da atamaları gerçekleştirilecek.

∂ Eczacı, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni kadrosunda çalışan ve İstanbul'a atama ya da görevlendirme isteyen personelin de talepleri yerine getirilecek.

∂ Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde çalışan diş hekimi ve personeller de pandemi süresince hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek. Yine bu merkezlerde çalışan işçilere de hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görev verilecek.

∂ Bakanlık kadrolarında görevliyken bakanlık adına üniversite tıp fakültesi hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlar da kadrolarına dönebilecek.

∂ Doğum sonrası ücretsiz izin alanlar ile yurt dışında izinli bulunanlar hariç sağlık personelinin izinleri de sonlandırılacak ve göreve dönmeleri sağlanacak.

Türkiye Gazetesi