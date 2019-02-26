Taşyürek: 'Hayal ötesini yaşıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek basın toplantısında konuştu. Trabzonspor gibi bir camia karşısında kazandıkları için son derece mutlu olduklarını belirten Taşyürek, “Maça 15 dakika çok kötü başladık. Oyunu ele aldığımız anda golü yedik. Rakibimiz bizden çok üstün ve kaliteli bir takım. Maçın kırıma anı Yusuf'un sakatlanarak oyundan çıkmasıydı. Ondan sonra istediklerimiz daha rahat yaptık. Böyle bir takım ve camia karşısında galip gelmek taktiksel olarak anlatacak bir şey değil. Çok mutluyuz” dedi.

Taşyürek 'bir sonraki turda rakip olarak kimi istersiniz' sorusuna ise, “Tercih hakkımız yok. Rüyalar görürken toz pembe olsun, şu olsun bu olsun diyemeyiz. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz. Bundan sonra bir yorum ve seçenek sunmayı doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.