Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soydu

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Raziye S., geçtiğimiz Nisan ayında 51 yaşındaki dini nikahlı eşi İbrahim D. ile birlikte tatil bahanesiyle Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan annesi A.S.'nin yanına geldi. Yaklaşık 1 hafta mahallede kalan Raziye S., annesinin 5 komşusunun evini soyarak evine geri döndü.

Solmaz Mahallesi'nde Nisan ayı içerisinde meydana gelen 5 farklı evden hırsızlık olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz bir takip sonucu hırsızlık olaylarını aynı tarihte başka ilden tatile gelen çiftin gerçekleştirdiğini tespit etti. Aydın'daki evlerine operasyon düzenlenen Raziye S. Ve İbrahim B., Tavas'taki adreslerden çalınan eşyalarla birlikte gözaltına alındı. Raziye S.'nin ifadesine başvurulan annesi A.S., kızının suçu üstlenmesi üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Mehmet Barlas - Serdar Uzkaya

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