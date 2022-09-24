İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soydu

Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soydu
Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soydu

Aydın’dan tatil bahanesiyle Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan annesinin yanı gelen kadın, 1 hafta içerisinde 5 komşunun evini soydu. Giysiden tencere tavaya ne varsa alıp götüren şüpheli, JASAT’ın sıkı takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soydu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Raziye S., geçtiğimiz Nisan ayında 51 yaşındaki dini nikahlı eşi İbrahim D. ile birlikte tatil bahanesiyle Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan annesi A.S.'nin yanına geldi. Yaklaşık 1 hafta mahallede kalan Raziye S., annesinin 5 komşusunun evini soyarak evine geri döndü.

Solmaz Mahallesi'nde Nisan ayı içerisinde meydana gelen 5 farklı evden hırsızlık olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz bir takip sonucu hırsızlık olaylarını aynı tarihte başka ilden tatile gelen çiftin gerçekleştirdiğini tespit etti. Aydın'daki evlerine operasyon düzenlenen Raziye S. Ve İbrahim B., Tavas'taki adreslerden çalınan eşyalarla birlikte gözaltına alındı. Raziye S.'nin ifadesine başvurulan annesi A.S., kızının suçu üstlenmesi üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Mehmet Barlas - Serdar Uzkaya

İLGİLİ HABER
Titiz hırsız önce sildi, sonra soydu Titiz hırsız önce sildi, sonra soydu
İLGİLİ HABER
Şişlide eski çalıştıkları iş yerini soydular Şişli’de eski çalıştıkları iş yerini soydular

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.