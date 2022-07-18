Tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

Yangın, dün saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar da yine vatandaşlar oldu.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

Caner Güney

