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Tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

Tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında
Tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında - Tıkla İzle

Yangın, dün saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar da yine vatandaşlar oldu.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

Caner Güney
 

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