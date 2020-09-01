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Tatil bitti, ofis şıklığına geri dönüş başlıyor

Tatil bitti, ofis şıklığına geri dönüş başlıyor
Tatil bitti, ofis şıklığına geri dönüş başlıyor

Yaz tatiline veda ederek şehre dönme vakti geldi. Ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekler, her yöne esneyen 360 koleksiyonuna ait tasarımlar, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseler, ofis kombinlerinde tercih ediliyor.

Tatil bitti, rotalar şehirlere ve ofislere çevrilmeye başladı. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, stil sahibi erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar ile ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

Mevsimin değişmesiyle birlikte yazlık parçaların yerini alan ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekler, hem ofisin hem de evdeki çalışma ortamının en pratik tercihlerinden biri olarak görülüyor. Markanın esneklik ve hareket özgürlüğü sunan 360 derece ceket, gömlek ve pantolonları ise şıklık ve rahatlığı bir arada sunan diğer parçalar arasında bulunuyor. Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor. Ayrıca şekli bozulmayan 360 ceketleri çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi de yapmıyor.

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