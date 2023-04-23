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Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi

Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi
Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi

Tekirdağ-İstanbul karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

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Bayram tatilini fırsat bilerek Tekirdağ ve çevresindeki illere akın eden tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Pazartesi günü başlayacak olan iş mesaisine yetişmek için yollara koyulan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. D-110 karayolunun Tekirdağ ve Yeniçiftlik kesimleri ile Marmaraereğlisi-Silivri arasında yaşanan yoğunluk trafiği adeta felç etti. Durma noktasına gelen trafikte adım adım ilerleyen sürücülerin oluşturduğu yoğunluğun artması beklenirken, İstanbul'dan Tekirdağ yönüne trafiğin oldukça akıcı olduğu görüntülendi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir
 

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