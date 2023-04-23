Tatil dönüşü trafik çilesi: Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik durma noktasına geldi

.

Bayram tatilini fırsat bilerek Tekirdağ ve çevresindeki illere akın eden tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Pazartesi günü başlayacak olan iş mesaisine yetişmek için yollara koyulan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. D-110 karayolunun Tekirdağ ve Yeniçiftlik kesimleri ile Marmaraereğlisi-Silivri arasında yaşanan yoğunluk trafiği adeta felç etti. Durma noktasına gelen trafikte adım adım ilerleyen sürücülerin oluşturduğu yoğunluğun artması beklenirken, İstanbul'dan Tekirdağ yönüne trafiğin oldukça akıcı olduğu görüntülendi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.