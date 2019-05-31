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Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler
Tatil için hala plan yapmayanlara öneriler

Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi.

Türkiye'nin önemli tur operatörlerinden Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda hala karar verememiş tatilciler için yurt dışı turlarını önerdi. Şirket, "Bayram gelmeden şekerler bizden" sloganı ile başlatıkları kampanya ile Dubrovnik'ten Zanzibar'a, Maldivler'den Sicilya'ya kadar birçok noktada tatil yapmanın mümkün olduğunu bildirdi. Ayrıca; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek deniz tatili konseptli turlar için de turaturizm.com.tr adresinden rezervasyon yaptırmanın mümkün olduğunu açıkladı. 

Tura Turizm, kararsız kalmış tatilcilere şu rotaları önerdi: 

Monaco'da lüks bir deneyim
Monaco, lüks mağazalar, her adımda görülen son model arabalar ve bitmeyen gece hayatıyla her ne kadar meşhur olsa da tarihi saraylarıyla da dikkat çeken bir ülkedir.

Film seti gibi Monte Carlo
Özellikle Monte Carlo'da gezerken kendinizi film setinde gibi hissetmem mümkün.

Sicilya'da mavinin her tonu mevcut
Mavinin her tonuyla kendine davet eden deniz, irili ufaklı adaları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserleri ve damakta muhteşem tat bırakan lezzetleri ile Sicilya kesinlikle görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alıyor.

Phuket, bembeyaz kumsallardan gece hayatına uzanan keyifli bir tatil
Büyüleyici doğası, beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve en az bu güzellikleri kadar ünlü gece hayatıyla bir masalı yaşatan Phuket, güzel tapınakları, leziz yemekleri, geniş alışveriş imkanı ve zengin kültürü ile dikkat çekiyor.  

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