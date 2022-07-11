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Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Müdahale ile hayata döndürülen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu - Tıkla İzle

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Olay, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kuşadası'na, müzik festivaline geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için denize girdi. Gözden kaybolan genç, vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra suyun üstünde hareketsiz halde bulundu. Karaya çıkartılan genç, sağlık personeli Mevlüt H., tarafından müdahale ile hayata döndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Arda Kalkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekrem Keser

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