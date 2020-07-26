Tatil yerinde su sorununa vatandaşlardan tepki

İzmir'in Dikili ilçesinde, su sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde olunması nedeniyle suya daha çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde suyun tankerlerle taşındığını, bunun da yetersiz olduğunu belirten Denizköy Mahallesi sakinleri, yetkililerden bu sorun için bir çözüm bekliyor. 40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Şükran Uz, "Su sorununu hep yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Güzel bir deniz var, insanları çok iyi ama bir tek su sorunu var. Su sorununa bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de, "Susuzluk yüzünden muhtara yükleniyorlar. 'Muhtar yapamıyor, suyu getiremiyor' diyorlar. Ben de gerekli yerlere bildiriyorum ama onlar da çözüm bulamıyor. Biz belediyemizden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz"

Muhtar azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor, o da yetmiyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200 kişi, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suların yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Aslında köyün suyu, kuyuları var. Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Çeşitli sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" diye konuştu.

Merve Morkaya