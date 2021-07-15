Tatil yolunda can pazarı

Olay, Kale ilçesi Denizli Muğla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Harun Uzunyol idaresindeki 06 ABL 672 plakalı aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yan yatarak metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtan çıkarılan baba ve 2 çocuğuna sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Anne Serpil Uzunyol'un devrilen araçta sıkıştığı belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan anne Uzunyol'u kurtarma çalışmalarına diğer vatandaşlar da katıldı. Bu sırada yol kenarında bekleyen baba ve iki çocuğuna diğer sürücülerin serum tutarak gerek sakinleştirmek için yardımcı olması dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede sıkıştığı araçtan kurtarılan Serpil Uzunyol, sürücü Harun Uzunyol ile çocukları Mehmet ve Elif Uzunyol sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ankara'dan Muğla'ya tatile gittikleri öğrenilen aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat



