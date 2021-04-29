Tatilci göçü Bodrum'a hem havadan hem de karadan devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıklaması ve İçişleri Bakanlığı'ın genelgesinin yayınlanmasının ardından özellikle Bodrum'a göç trafiği arttı. İkinci konut sahibi vatandaşların 17 günlük kısıtlamaları yazlık evlerinde geçirmek için ilçeye akın akın gelmeye başladı. Gündüz saatlerinde başka illerden araçları ile gelenler uzun kuyruklar oluştururken havayolu ile gelişler de büyük artış görüldü. Özellikle Milas-Bodrum havalimanında akşam saatlerinde ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Türk Hava Yolları, Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurmuştu. Tam kapanmanın ardından seyahat belgesini alamayacak vatandaşlar kapanmadan 1 gün önce Havayolu ile Bodrum'a gelmeye başladı.

Uçaklar ek sefer koydu

Edinilen bilgiye göre birçok havayolu şirketi vatandaşlardan gelen uçak bileti talebinin artmasıyla ek uçak seferleri yapmaya başladı. Sabah saat 06:00 ile 09:00 arasından Milas-Bodrum Havaalanı'na inecek uçak sayısının 2 katına yükseldiği öğrenildi. 17 günlük tam kapanma sonrası Muğla Valisi Orhan Tavlı yönetiminde kara, deniz ve hava yollarında gerekli önlemlerde alındı. Karayolu ile Muğla'ya girişlerde uygulama noktalarında 7-24 polis ve jandarma ekipleri görevlerinin başında olacağı öğrenildi. Deniz yolu ile girişlerde ise Sahil Güvenlik ekipleri denizlerde hem yasa dışı geçişleri, hem de Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürecek.

Eren Ayhan

