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Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilciler erken dönüşe geçti - Tıkla İzle

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

Hasan Ay

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