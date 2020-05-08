Tatilciler izole ve temassız alternatiflere yöneldi

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hem sosyal hayatı hem de pek çok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm ve konaklama gelirken, alınan önlemler vatandaşların sosyal yaşamlarını da yeniden şekillendirmesine neden oldu. Sevil Albayrak Demir, konuyu değerlendirdi.

Yapılan araştırma hakkında bilgi veren Sevil Albayrak Demir, ''Araştırmalar vatandaşların yüzde 70,9'unun koronavirüsten endişe duyduğunu, yüzde 89,7'sinin kalabalık ortamlardan kaçındığını ve yüzde 63,7'sinin tatil ve seyahat planlarını iptal ettiğini ortaya koydu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayacak yeni normalle, tatil planlarının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Sosyal mesafenin kritik önem taşıyamaya devam edeceği yeni dönemde tatil anlayışının temassız ve izole tatile evrilmesi öngörülüyor'' dedi.

''Vatandaşlar tatilde de sosyal izolasyonu sürdürmekten yana''

Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasının ardından başlayacak yeni dönemde turizm ve konaklama sektörü özelinde işletmelerin alacakları tedbirlerin yanı sıra sosyal hayatta alınacak kişisel tedbirler de büyük önem taşıyacak. Demir, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ertelenen tatil planlarını yeniden hayata geçirmek isteyen vatandaşların konaklama tercihlerinde başlıca kriterlerinin izolasyon olacağını belirtti.

Demir, sözlerine şöyle devam etti: ''Salgınla birlikte edindiğimiz yeni yaşam şekli, tatil planı yapan vatandaşların mekan seçimlerinde de oldukça etkili. Ancak otel gibi ortak kullanım alanlarının yoğunlukta olduğu işletmelerde hijyen tedbirleri her ne kadar sıkı uygulansa da sorumluluğun büyük kısmı misafirlerde olacağından endişeleri gidermekte yeterli olmayacak. Nitekim araştırmalar da vatandaşların yüzde 88,6'sının mağaza, kafe ve restoran gibi ortak alanlara getirilen sınırlamaları desteklediğini gösteriyor. Bu noktada tatil anlayışının izole ve temassız bir tatile evrilmesiyle birlikte, tüm alanları yalnızca konaklayacak misafirlere özel olarak tahsis edilen kiralık villalara yönelimin artacağını öngörüyoruz''.

''Kiralık villalar temassız tatil için en elverişli mekanların başında geliyor''

Tedbirlerin devam edeceği yeni dönemde, konakladıkları işletmelerin diğer misafirleriyle temas etmeden tatil yapmak isteyen vatandaşların ihtiyacına ise kiralık villaların yanıt vermesi bekleniyor. Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kiralık villa tatili konseptinin temassız tatil için de en elverişli seçenek olduğunu vurgulayan Demir, ''Salgın kapsamında konaklama sektöründe yapılan yeni düzenlemelerle birlikte açık büfe uygulaması kaldırılırken havuz, havlu, şezlong gibi ortak alan ve eşyaların kullanıma sunulması da riskli ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık giderek daha çok tercih edilen kiralık villa tatili konsepti ise yalnızca misafirin kullanımına sunulan yaşam alanları ve mutfak bölümleri ile ortak kullanım alanlarının risklerinden uzak, hijyen kontrolünün misafirde olduğu güvenli bir tatil imkanı veriyor.Ayrıca tüm villalarda bulunan ve bakım ve temizlikleri günlük olarak yapılan özel havuzlar da yalnızca villaları kiralayan misafirlerin kullanımında oluyor. Bizler de VillaRenta.com olarak Kaş, Kalkan ve çevresinde konumlanan butik işletmemizde temizlik konusunda prosedürlerin titizlikle takip edildiği kiralık villaları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor, geçirdikleri bu zorlu sürecin ardından huzurlu bir tatil yapabilmelerini amaçlıyoruz'' şeklinde konuştu.