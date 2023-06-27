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Tatilcilere Bolu Dağı'nda sis sürprizi

Tatilcilere Bolu Dağı'nda sis sürprizi
Tatilcilere Bolu Dağı'nda sis sürprizi

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda Kurban Bayramı öncesinde yolu kullanacaklar sis sürpriziyle karşılaştı. Hafif şekilde yağan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Tatilcilere Bolu Dağı'nda sis sürprizi - Tıkla İzle

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda çise şeklindeki yağış ile birlikte sis görüş mesafesini düşürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken, yetkililer takip mesafesine ve hız kurallarına uyulması uyarısı yapıyor.

Ali Yıldız

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