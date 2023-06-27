Tatilcilere Bolu Dağı'nda sis sürprizi

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda çise şeklindeki yağış ile birlikte sis görüş mesafesini düşürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken, yetkililer takip mesafesine ve hız kurallarına uyulması uyarısı yapıyor.

Ali Yıldız

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