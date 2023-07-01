İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tatilcileri korkutan yangın

Tatilcileri korkutan yangın
Tatilcileri korkutan yangın

İzmir Seferihisar'da meydana gelen sazlık yangını, denize çok yakın olması sebebiyle plajdaki tatilcileri de tedirgin etti. Dumanlar sahili kaplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Tatilcileri korkutan yangın - Tıkla İzle

İzmir'in Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 14.20'de sazlık yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 14.27'de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangını söndürmek için bölgeye 2 helikopter, 2 uçak ile 4 arazöz sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığı bildirilirken, hızla yükselen dumanlar plajda güneşlenen tatilcileri de korkuttu. Yangın anları tatilciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yapılan müdahalenin ardından sazlık yangını kontrol altına alındı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.