Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ege ve Akdeniz tatil bölgelerinden Trakya ve İstanbul bölgelerine dönüş yapan tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Evlerine erken dönmek isteyen vatandaşlar, bugün yollara düştü.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, şehir içi trafiğin aksamaması için geniş önlemler aldı. Feribot kuyruğu, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nden, Balıkesir Caddesi'nin sonuna kadar yaklaşık 2 kilometreye kadar uzanıyor.

Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'den edinilen bilgiye göre, 6 gemi Lapseki-Gelibolu, 2 gemi Gökçeada-Kabatepe, 2 gemi Geyikli-Bozcaada, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat arası 6 gemi, Güney Marmara hattında bir gemi, 3 tur sefer yapacak. Öte yandan, Çanakkale'den Bozcaada'ya 1 deniz otobüsü sefer yapıyor. Boğaz hatlarında çalışan feribotlar saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

Utku Yaşar Cüce

