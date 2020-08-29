Tatile gittiği İspanya'da yaşamını yitiren Türk gencin ailesi yardım istiyor

Ailesiyle Almanya'nın Mönchengladbach kentinde yaşayan 24 yaşındaki Aziz Can Tokaker,'in tatil için gittiği İspanya'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği ailesine bildirildi. Almanya'ya defnedilmesi için işlemlere başlayan aileye, yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında definin gerçekleşemeyeceği bilgisi verildi.

"Gurbette yaşıyoruz burada yalnız kaldık"

Acılı anne Nurten Tokaker yaptığı açıklamada, 6 aydır İspanya'da defnedilen oğlunun cenazesinin Almanya ve ya Türkiye'ye defnedilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. 6 ay önce İspanya'ya giden oğlunun kaza yaptığını telefonla öğrendiğini dile getiren Tokaker, “6 aydan beri ben oğlumu göremedim. Yanına gidemedim, mezarına su dökemedim, ağlayamadım ve Fatiha okuyamadım. Cumhurbaşkanım, önce Allah sonra sizden bize yardım elinizi uzatmanızı istiyoruz. Sesimize kulak verin. Bu acılı anneyi duyun. Gurbette yaşıyoruz burada yalnız kaldık, Türkiye'm bize sahip çıkın” dedi.

"Kimsesizler mezarlığına kardeşimi defnettiler"

Ağabey Uğur Tokaker ise yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanım Allah rızası için bu çaresizliğe kulak lütfen verin. Ben kardeşimi altı ay önce pandemiden önce trafik kazasında kaybettim. Süreç o kadar uzun sürdü ki pandemiye denk geldi. Sınırlar kapatıldı olağanüstü hal oldu ve bizi öyle bir durumda bıraktılar ki, akıl almaz bir seçenek sundular“ dedi.

İspanya makamlarının cenazeyi ya yakacaklarını ya da orada defnedeceklerini bildirdiklerini söyleyen Uğur Tokaker, “Elhamdülillah Müslümanız bizde böyle bir şey yok. Bizde onu orada defnedilmek zorunda bırakıldık. Kimsesizler mezarlığında kardeşimi defnettiler. Bizim rızamız ve iznimiz olmadan” şeklinde konuştu.

Tokaker'in naaşı Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat'ın refakatinde defnedilmişti.

Sinan Karamurat

