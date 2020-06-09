Tatile kendi aracınızla gidin

Her ne kadar virüs çocuklarda erişkinlere göre daha seyrek görülüp daha hafif seyretse de, çocuklarla nasıl bir tatil planı yapılması gerektiği hemen herkesin zihnini kurcalıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin aslında koronavirüsün kendisinden çok, oluşturduğu kaygının ailelere ve çocuklara zarar verdiğini belirterek “Hem aile büyüklerinde hem çocuklarda koronavirüsle ilgili yaşanan bu kaygının kronikleşmemesi ve ruhsal hastalıklara dönüşmemesi için artık korkmamalı, sadece önerilen tedbirlere harfiyen uymalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Bu yaz tatilini ailece psikolojimizi düzeltmek için fırsat olarak kullanabiliriz” diyor. Dr. Elif Köşeli Şahin çocuklu aileler için tatilde alınması gereken tedbirleri anlattı…

SAKİN YERLERDE KONAKLAYIN

Bu sene tatilde en fazla dikkat etmemiz gereken konu fiziki mesafeyi korumak olmalı. Dolayısıyla çocuğunuzla yapacağınız tatil için kalabalık yerler yerine, daha az insanın olabileceği sakin mekânları tercih etmenizde fayda var.

UÇAĞA VE OTOBÜSE BİNMEYİN

Tatilinize uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçları yerine kendinize ait aracınızla gitmeniz virüsün bulaşma riskini düşürüyor.

İKİ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞA MASKE TAKMAYIN

Özellikle iki yaşın altındaki çocuklarda maske takmak çok riskli. Çünkü solunum fizyolojilerinin farklı olması sebebiyle bu yaş grubunda maske takılması boğulma gibi son derece tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN

Virüs vücuttan dışkı yoluyla birkaç hafta atılmaya ediyor. Dışkının bulaşıcılığı konusunda henüz net kanıtlar olmasa da, ortak kullanılan havuzlar yerine denizi tercih etmeniz daha güvenli olacaktır.

Türkiye Gazetesi