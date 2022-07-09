Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Çimento Fabrikası Kavşağında meydana geldi. K.Ş. yönetimindeki 52 LD 307 plakalı Peuget marka araç, yüksek hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan yolcuyu çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan