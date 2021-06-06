Tatlıcıda otururken ölümden kıl payı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, önceki gece seyir halindeki çay yüklü kamyonun Yomra ilçesine bağlı Kasüstü mahallesinde lastiği patladı. Şağ şeride yanaşarak lastik tamircisini bekleyen kamyona, Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan Gürcü plakalı bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak 'Faruk Güllüoğlu' isimli tatlı dükkanının camlarını kırarken, kamyon kasasındaki yaş çaylar yola savruldu.

Kazanın olduğu esnada camları ve tabelası kırılan tatlıcı dükkanında bekleyen bir kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gördüğü gibi masadan kalkmaya çalışsa da kırılan camların hedefi olmaktan kurtulamayan kişi savrularak yere düştü. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anlarını anlatan Faruk Güllüoğlu isimli iş yeri çalışanlarından Mehmet Can Murat, dükkanın önündeki elektrik direği sayesinde arkadaşının yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Dükkanın az gerisinde bir kamyonun lastiği patladı. Kenarda lastik tamircisini bekliyordu. Duyduğumuza göre kamyonun arkasına uyarıcı levha koymamış. Gece saatlerinde Gürcü plakalı tır yol kenarındaki kamyonu görmeyerek ona vuruyor. Çarpmanın etkisiyle kamyon bizim dükkanımızın içine yan bir şekilde devriliyor. Dükkanın önünde arkadaş bekliyordu. Dükkanın önündeki direk sayesinde o da yara almadan kurtuluyor. Dükkanımızda maddi hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Yusuf Genç - Gökmen Şahin

