Tatvan buz tuttu

Bitlis genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Tatvan ilçesinde ise sabah saatlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterirken, kent merkezindeki bazı derelerin donduğu görüldü. Soğuk havayla birlikte yollar ve kaldırımlar buz tutarken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi aştı.

Soğuk bir sabaha uyanan vatandaşlar, Tatvan'ın en soğuk günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Yetkililer ise buzlanma ve don olayları konusunda vatandaşları uyarırken, kent merkezindeki temizlik çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.



Recep Gökhan Kılıç - Hakan Okay

