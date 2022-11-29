Tatvan sahilinde 50 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde devam ediyor. Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün 7 kilometrelik Tatvan ilçe sahil bandında 600 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedeflenen projede, şu ana kadar 50 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Gölde yıllarca biriken çamur ve balçığın temizlenmesi için kolları sıvayan Tatvan Belediyesi, 30 iş makinesi ile dip çamur temizliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde çok sayıda kuş türü de görülmeye başlandı.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç



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