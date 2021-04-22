Tatvan'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; saat 03:00 sularında gerçekleşen kazada isimleri belirlenemeyen Tatvan istikametinden Muş istikametine giden 65 AR 766 plakalı kamyon ile Muş istikametinden Ahlat istikametine giden ve sebze yüklü olan 65 AAR 199 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 yaralı olay yerinde bulunan ambulanslarla Tatvan devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Recep Gökhan Kılıç

