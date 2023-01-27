Tatvan'da çocuklar sömestir tatilini doya doya yaşıyor

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte Tatvan Belediyesi öğrencilere karne hediyesi olarak “Sömestr Tatili Şenliği” düzenledi. Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen şenliğin ilk gününde Pijamaskeliler adlı çizgi film karakterleri sahnede yerini aldı. Salon minikler ile hınca hınç dolarken, organize edilen etkinlikte kahkahalar da eksik olmadı. Öğrenciler için özenle hazırlanan yarıyıl tatil şenliğinde çocuklar çizgi film, tiyatro gösterileri ve müzikal etkinlikler ile doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Heyecanlı bir şekilde gösteriyi izleyen minikler, çok eğlendiklerini dile getirerek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

31 Ocak tarihine kadar Pijamaskeliler, Anatolian Sirki, Ali Baba'nın Çiftliği, Nasreddin Hoca ile Karagöz Hacivat, Pinokyo, Uğur Böceği ile Kara Kedi gösterimlerinin olacağı etkinliklerde çocuklar unutulmaz bir tatil heyecanı yaşayacak. Etkinliklere çocukları ile birlikte katılmak isteyen ailelerin Tatvan Kültür Merkezinden ücretsiz katılım sağlayabileceği bildirildi.

Güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Sinan Kıranşal adlı vatandaş, “Bugün Tatvan Belediyesinin çocukların yarıyıl tatili için organize etmiş olduğu etkinliğe katılmak için geldik. Çocuklarımız ile beraber geldik ve eğlenceli geçti. Çok kabalıktı ama güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay

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