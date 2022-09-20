Tatvan'da feci kaza: Önce araç çarptı ardından tırın altında kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.45 sıralarında Tatvan Küçük Sanayi Sitesinde civarında meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine doğru seyir halinde olan ve ismi henüz belirlenemeyen 34 CJP 217 plakalı Fiat Doblo kapalı kasa kamyonetin, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Kaplan ve Nafiz Karahan'a çarptı. Kazada yola savrulan Mahmut Kaplan karşı şeritten gelen tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tırın altında kalan Mahmut Kaplan'a ve ağır yaralanan Nafiz Karahan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Kaplan hayatını kaybetti. Sık sık meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle tepkilere neden olan yol, yaşanan kaza ile birlikte bir kez daha tepki ve gerginliğe neden oldu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan; yaşanan feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yolun karşısına geçmek için yola atıldıkları sırada kapalı kasa kamyonetin kendilerine çarpması ve çarpmanın etkisiyle savruldukları görülüyor. Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay