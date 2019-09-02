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Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Vahit Olcay 



 

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