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Tatvan'da toz fırtınası paniği

Tatvan'da toz fırtınası paniği
Tatvan'da toz fırtınası paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.

Tatvan’da toz fırtınası paniği - Tıkla İzle

Tatvan ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi.

O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne serdi.

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