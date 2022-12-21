Tatvan'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski otogar yolu mevkiinde meydana geldi. Sağ şeritte park halindeyken yola çıkmak isteyen E.G. yönetimindeki 06 BH 9012 plakalı sepetli vince çarpmamak için sol şeride geçen E.G. idaresindeki 06 DF 96 plakalı otomobile A.B. yönetimindeki 07 ADT 265 plakalı Dacıa marka araç arkadan çarptı. Kazayı gören G.U. ise 13 ED 120 plakalı Ford marka aracıyla kazaya karışmamak için sağ şeride geçmeye çalışırken burada bulunan 06 BH 9012 plakalı sepetli vince çarptı.

Mücahit Tarlan-Hakan Okay

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