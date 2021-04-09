Tatvan'daki bazı okullarda pozitif vakalar tespit edildi

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü ilk ve orta okulunda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında 12.04.2021 saat 07:00'dan, 22.04.2021 saat 07:00'a (10 gün) karantinaya alınması, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum köyü İlk ve Orta okullarına giriş ve çıkışların yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye görevlileri ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine,Karantina süresi boyunca eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine; Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir." denildi.