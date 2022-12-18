Tatvan'dan kartpostallık kareler

Tatvan'da kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, görsel şölen sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararmaya başladı. Van-Tatvan yolu üzerindeki Kaynarca köyü bölgesinde ağaçların görüntüsü güzel manzarayı izleme keyfi sunuyor. Kahverengi, sarı, yeşil gibi renk tonlarıyla doğada kartpostallık kareler oluştu. Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Şu an Tatvan'a yakın bir bölgedeyiz. Sonbaharın renkleri ile fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın bütün tonlarını bu alanda bulabilirsiniz. Özellikle Hizan ve Tatvan bölgesi harika görselliği ile adeta insanı büyülüyor" dedi.

Şükrü Akyüz - Hakan Okay

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