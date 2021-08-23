Tavaklı'da 1 ayda 9'uncu kez orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü.

Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Utku Yaşar Cüce



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