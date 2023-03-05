Tavandan düşen 25 kilogramlık panelin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Harvard Square Metro İstasyonu'nda 3 Mart'ta bir yolcu, çıkışa doğru ilerlediği sırada tavandan düşen 25 kiloluk panelin altında kalıyordu. Kaza anı istasyondaki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yolcunun merdivenlere ilerlediği sırada tavandaki panelin yere düştüğü ve yolcunun bir süre dona kalmasının ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Bir adım ile ölümden dönen Cianna Navarro adlı yolcu, "Fiziksel olarak iyiyim ama gerçekten sarsıldım. Sadece yürüyordum ve hatırladığım şey tavanın çökmesi” ifadelerini kullandı. İşe gidip gelirken artık korktuğunu aktaran Navarro, sürekli etrafına ve tavanlara baktığını belirtti.

Massachusetts Körfezi Ulaştırma Otoritesi (MBTA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tavan panelinin gürültü engellemek için kullanıldığı ve 45 yıldır değiştirilmediği ifade edildi. MBTA, panelin zamanla su nedeniyle 5 kilogramdan 25 kilograma ulaştığını ve paneli taşıyan vidaların aşındığını aktardı.

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