Tavanı çökmek üzere olan evde yaşam mücadelesi

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Kayalık Sokak'ta ikamet eden Batur ailesinin yaşadığı evin tavanında bulunan ahşap kirişleme görevi gören kavak ağaçları kırıldı. Yatağa bağımlı yaşayan iki engelli gencin yaşadığı evin tavanındaki döşeme ağaçların kırılması nedeniyle çökme tehlikesi bulunuyor. Geçim sıkıntısından dolayı kırılan ağaçlara kendi yöntemiyle teneke bağlayan baba Mehmet Batur (63), çaresizce yardım bekliyor. Ağrı'dan 1980 yılında Van'a yerleşen Mehmet Batur, 40 yıldır yaşadığı arsasının tapusunu da alamadı. Aynı sokakta yaşayan emsalleri tapularını alırken Batur ise hem arazisinin hem de evinin mağduriyetini yaşıyor. Batur, şimdi hem yıkılma tehlikesi evinin iyileştirilmesini hem de arazinin tapusunu almak için yetkililerden destek talep etti.

“Küçük bir depremde bile çökebilir”

İHA muhabirine konuşan baba Mehmet Batur, evlerinde çok sayıda çatlakların olduğunu ve briketlerin de aşındığını belirtti. Evin tavanında kullandıkları döşeme ağaçların bir kısmının da kırıldığını ifade eden Batur, “Evimizin her tarafında çatlaklar var. Döşemede kullandığımız ağaçlarda da kırık var. Küçük bir depremde bile çökebilir. İki engelli çocuğum var. Onlarda öyle bir durumda evden çıkamazlar. Bu durumda biz de mesuliyet durumda kalırız. Bir an önce 40 yıldır yaşadığımız evin tapusunu versinler. Evin imar barışı iznini de aldık. Oturma iznim de var. Komşularımın hepsi emsallerimdir. Emsallerimizin hepsi tapularını alırken sadece ben tapu alamadım. 10 nüfusluk aileye sadece ben bakıyorum. Bunun dışında hiçbir gelirimiz ise yok” dedi.

Yılmaz Sönmez

