Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Selahattin Er (32) yönetimindeki 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir-Ankara Karayolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araç ise kaldırıma çıkarak durabildi.

İlker Uyar