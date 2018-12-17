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Tavşanlı - Emet Karayolunda trafik kazası: 7 yaralı

Tavşanlı - Emet Karayolunda trafik kazası: 7 yaralı
Tavşanlı - Emet Karayolunda trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Emet karayolu Gölcük Köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Emet ilçe istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yasin Ş. yönetimindeki 43 ND 634 plakalı otomobil ile Kamil T. yönetimindeki 43 YD 278 plakalı otomobil ve yol kenarında duran Mehmet Ali T. yönetimindeki 43 UF 931 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada 43 ND 634 araçta bulunan sürücü Yasin Ş. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hatice Ş., Naciye Ş. ve 43 UF 931 plakalı traktör sürücüsü Mehmet Ali T. ile 43 YD 278 plakalı araç sürücüsü Kamil T., araçta yolcu olarak bulunan Yunus T., Mehmet Sait S. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuna İşleyen
 

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