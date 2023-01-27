Tavşanlı'da 2.43 gram bonzai ele geçirildi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde K.S.(29) ve E.U.(26) isimli şüphelilerin Dedeler Mahallesinde bulunan ikamette yapılan aramada, 2.43 gram bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ve uyuşturucu paketlemeye yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hüseyin Efe







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