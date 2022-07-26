İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi.Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı - Tıkla İzle

Kütahya karayolu Şahmelek mevkiinde meydana gelen kaza, 2 işçi servisi otobüsün yan yana geçtikleri anda meydana geldi. 43 S 2153 plakalı otobüsün sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 16 işçinin bulunduğu öğrenilen otobüs yola devrildi.

İhbarı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi Tavşanlı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz da, olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgiler aldı.

Tuna İşleyen
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.