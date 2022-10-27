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Tavşanlı'da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Tavşanlı'da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı
Tavşanlı'da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gündüz vardiyasına giden işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi. Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkiinde meydana gelen kaza, özel şirkete ait yeraltı kömür ocağı işçilerini taşıyan servisin kömür sahasındaki yolda devrilmesi ile meydana geldi.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tuna İşleyen
 

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