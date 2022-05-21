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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu 5. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Y. (55) idaresindeki 43 ABE 017 plakalı bor yüklü tır Emet ilçesi istikametinden geldiği esnada, Tepecik beldesinden gelen Mehmet Ali Uyar (74) yönetimindeki 43 UR 944 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Vesile Uyar (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Gürsoy (58), Ayşe Uysal (54), Meryem Gürsoy (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vesile Uyar'ın cansız bedeni morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuna İşleyen

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