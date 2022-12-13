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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı- Harmancık karayolu Balıkesir Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Osman O. yönetimindeki 43 ACD 525 plakalı pikap ile Balıkesir istikametinden gelen M.B. idaresindeki 43 YC 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile pikapta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı.

Tuna İşleyen

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