Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu 13. kilometresinde Tunçbilek Beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Bilge (30) yönetimindeki plakasız jeep ile karşı yönden gelen İsmail Başalan (24) idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücüler ile jeep'te bulunan Mehmet Dönmez (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Tuna İşleyen