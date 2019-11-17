Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Tavşanlı İlçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Tavşanlı ilçe merkezi istikametine gitmekte olan N.C. (43) idaresindeki 06 BS 4694 plakalı tır ile Mustafa Bayazıt (41) yönetimindeki 43 UT 620 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mustafa Bayazıt ile aynı araçta bulunan Filiz Bayazıt (36), Mehmet Ertürk (43), Eren Bayazıt (10), Havva Bayazıt (18) ve Ayşe Ertürk (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Tuna İşleyen