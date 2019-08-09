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Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 15. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kaya (47) yönetimindeki 43 UP 705 plakalı otomobil ile Emre Özer (28) idaresindeki 54 BM 505 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler ile Müge Özer (28), 4 aylık Nisa Özer, Zehra Kaya (44), Ebrar Kaya (10), Mine Kaya (15) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuna İşleyen 



 

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